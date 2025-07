“Scenari d’Arte – Theatre Experience”, torna l’iniziativa che anima i siti culturali con esperienze teatrali itineranti

Prende il via “Scenari d’Arte – Theatre Experience”, iniziativa culturale promossa dal Teatro Lanciavicchio e realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Abruzzo – Castello Piccolomini di Celano.

Il progetto riunisce drammaturgia e beni culturali, e prevede la realizzazione di percorsi virtuosi e di intrattenimento che, al tempo stesso, introducono alla conoscenza del territorio e ne celebrano i trascorsi.

Fonte di ispirazione per tutte le pièces teatrali è la storia locale, attraverso la rievocazione di personaggi di spicco, eventi di rilievo, luoghi suggestivi e aneddoti affascinanti. La scenografia delle rappresentazioni è offerta da luoghi di grande valore culturale come il Castello Piccolomini di Celano e la città romana di Alba Fucens.

Per questa seconda edizione, il Teatro Lanciavicchio mette in scena spettacoli di recente produzione e rappresentazioni già note, con l’obiettivo di far vivere al pubblico un’esperienza intensa, a contatto con la storia e la cultura.

Gli spettacoli itineranti celebrano le figure emblematiche del territorio: dal principe Alessandro Torlonia alla contessa Covella dei Conti di Celano. Dai personaggi di Fontamara, agli abitanti che vissero nella città di Alba Fucens. Dai viaggiatori del grand tour che omaggiarono l’Abruzzo, alle madonne e streghe che hanno animato la nostra cultura religiosa.

Il progetto si distingue per il suo carattere inclusivo e garantisce accessibilità grazie alla collaborazione con Appennini for all che partecipa mettendo a disposizione l’uso della Joelette nel sito archeologico di Alba Fucens, e per la traduzione simultanea in Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.) negli eventi al Castello Piccolomini.

Il Castello Piccolomini di Celano è diretto dalla dott.ssa Marina Nuovo, mentre il Teatro Lanciavicchio si avvale della direzione artistica di Stefania Evandro e la regia di Antonio Silvagni. A loro va il merito di aver saputo dar vita ad una manifestazione entusiasmante che mette al centro il nostro patrimonio culturale.

Le repliche si terranno per tutta l’estate e si concluderanno il 22 ottobre 2025. Qui il programma.

Marianna D’Ovidio