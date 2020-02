SCIACALLAGGIO CORONAVIRUS, AMUCHINA SU AMAZON A 98,99 EURO: SI SPECULA SUI PREZZI PER GLI IGIENIZZANTI

Igienizzanti sempre più introvabili e costosi: a poco più di 48 ore dall’esplosione del focolaio del Coronavirus in Lombardia e in Veneto, in tutta Italia liquidi e gel per la disinfezione e la pulizia delle mani vengono venduti a prezzi assolutamente proibitivi. Le scorte nelle farmacie stanno esaurendo e sul web i prezzi sono schizzati fino a raggiungere cifre folli, ma solo in Italia. Il caso è stato denunciato da diversi esponenti politici ma anche alcuni vip. Anna Paola Concia, ex deputata del Pd, ha messo in evidenza che su Amazon gli igienizzanti all’estero vengono venduti a prezzi di mercato, mentre in Italia il costo è letteralmente lievitato fino a raggiungere cifre esorbitanti:<< Amazon Italia: #Amuchina 98,99 € Amazon Germania Amuchina 9,93 € perché???? #coronavirus>>. Nella versione tedesca, invece, i prezzi sono ancora in linea con il mercato. «Perché su Amazon Italia costa di più?», si chiede Anna Paola Concia. Anche un’altra esponente politica, l’ex ministra Marianna Madia, ha evidenziato l’anomalia dei prezzi degli igienizzanti in Italia: «Nelle farmacie si fatica a trovare igienizzanti per le mani intanto su Amazon qualcuno vende con prezzi alle stelle. Non è libero mercato ma speculazione vergognosa. Farò interrogazione urgente ma anche Amazon faccia il suo per impedire vendite al rialzo».I l caso è stato sottolineato anche dal rapper Frankie Hi-Nrg, che non usa mezzi termini e sceglie un hashtag particolare come #AmuchinatiDelBounty: «La concorrenza, quella tra gli sciacalli. Amazon Italia, non hai nulla da dire o, ancora di meglio, da fare? Siamo d’accordo che questa è una porcata inumana?».