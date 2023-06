SCOMPARSA BERLUSCONI, SIMONELLI: “SI CHIUDE LA PIÙ IMPORTANTE PAGINA POLITICA E SOCIALE DEGLI ULTIMI 40 ANNI D’ITALIA

“Con la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi si chiude la più importante pagina politica e sociale degli ultimi 40 anni d’Italia”, afferma il consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili e Presidente della 5a Commissione di Avezzano Nello Simonelli.

“E’ indubbio che Silvio Berlusconi ha rappresentato un’era del Paese, che non a caso va sotto il nome di berlusconismo: e, come ogni grande uomo, l’ha rappresentata nei suoi pregi e nei suoi difetti. Quel che rimane a me, che ho avuto modo di guidare il suo movimento giovanile a livello provinciale ed ho goduto della sua stima, anche se da anni ormai i percorsi politici erano differenti, è il senso di profondo rispetto umano per una persona sempre vicina ai suoi ragazzi, di cui orgogliosamente ho fatto parte”.



“Alla famiglia, le più sentite condiglianze. A Dio, Presidente”, conclude.