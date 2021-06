SCOMPARSA PAOLO PERROTTI, LIRIS: “CIAO PAOLO, MAESTRO DI SPORT E DI VITA”

Ho appreso con enorme dolore e costernazione della scomparsa prematura di Paolo Perrotti. Personaggio di primissimo piano nel mondo dell’educazione e soprattutto dello sport, rugby e atletica in primis, capace di segnare un’epoca nella storia della città. Lascia in eredità il suo carattere aperto, disponibile e gioviale, ma anche e soprattutto la grandissima competenza con cui ha vissuto le sue passioni e le sue attività professionali. Valori che non andranno dispersi e che saranno sempre monito e orizzonte. È stato un punto di riferimento fondamentale per generazioni di aquilani che oggi, commossi, lo ricordano e lo piangono. Alla famiglia giunga il mio personale messaggio di affetto e vicinanza.