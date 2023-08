SCOPERTA CHOCH | RINVENUTI UNDICI CUCCIOLI DI CANE CONGELATI IN UN CANILE

Nella città di Catania, una tragica vicenda ha scosso la comunità e sollevato preoccupazioni riguardo alla tutela degli animali e alla necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del benessere animale. Sono stati scoperti undici carcasse congelate di cuccioli di cane di varie età sono state recuperate dalla Polizia municipale e dai funzionari del servizio veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale del distretto di Giarr. Siamo in via Pier Santi Mattarella a Riposto, nel Catanese. A consegnarli è stato il 48enne salito nei giorni scorsi agli onori della cronaca per aver trasformato un terreno di via Orazio Strano in un canile lager, al cui interno si trovavano rinchiusi undici cani denutriti e in pessime condizioni igienico sanitarie. I cuccioli, di cui non è stato possibile accertare la provenienza poiché privi di microchip, potrebbero essere figli di alcune delle cagne liberate nei giorni scorsi proprio nel corso del blitz, compiuto da carabinieri, polizia municipale e Asp, nel terreno occupato dall’uomo , suscitando indignazione e richieste di azioni immediate per prevenire che episodi del genere si verifichino in futuro.