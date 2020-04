Una scossa di terremoto è stata avvertita a Pozzuoli e Napoli in piena notte verso le 2.50. L Ingv ha rilevato una magnitudo di 2.9 ad una profondità di soli 2 chilometri. L’epicentro a Pozzuoli nei pressi della Solfatara. In molti hanno avvertito il terremoto ed hanno chiamato i Vigili del fuoco ed il 118. Non si registrano danni a persone o cose