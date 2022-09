SCUOLA, IL COMUNE DI TAGLIACOZZO RICEVE OLTRE 2 MILIONI DAL PNRR. NUOVO ASILO NIDO E LAVORI ALLA MONTESSORI

La Città di Tagliacozzo avrà presto il suo primo Asilo Nido. Un importante successo dell’amministrazione guidata dal Sindaco Vincenzo Giovagnorio che ha ricevuto un finanziamento di 1.440.000 euro per la realizzazione di una struttura educativa destinata ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni.

Il finanziamento ricevuto rientra nel grande fondo nazionale del Pnrr per il quale l’amministrazione Giovagnorio ha predisposto un gruppo di lavoro ad hoc del quale fanno parte anche i responsabili dei servizi comunali, con il coordinamento del Consigliere comunale, il commercialista dottor Augusto D’Alessandro.

Nella graduatoria regionale, il Comune di Tagliacozzo si è classificato al V posto nell’ottenimento di queste risorse, previste dal Miur proprio per le scuole materne e gli asili nido.

Il Consigliere ai Lavori Pubblici Roberto Giovagnorio e la dirigenza del servizio tecnico l’Ing. Roberta Marcelli hanno concordato che il nuovo edificio verrà realizzato al fianco dell’attuale scuola dell’infanzia “Maria Montessori”, in via Lungo Imele, e sarà in grado di ospitare 24 bambini (18 nella fascia 12-36 mesi, 6 nella fascia 0-12 mesi).

A tal proposito, il Comune ha ricevuto un ulteriore finanziamento di 816.000 euro per ampliare l’attuale scuola materna. Si prevede quindi la costruzione di un edificio nuovo che consentirà all’intera struttura di accogliere 100 bambini i quali potranno fruire di nuovi ambienti adatti alle loro attività.

“Un importante risultato che perseguiamo fin dall’inizio del nostro primo mandato nel 2016”, ha commentato il primo cittadino, Vincenzo Giovagnorio, “la realizzazione di un asilo nido completa l’offerta educativa e formativa della nostra città che insieme al Nuovo Polo Scolastico, in celere costruzione, e all’Istituto tecnico per il Turismo, prevede un percorso di formazione dai 0 ai 18 anni”.