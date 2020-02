SCURCOLA MARSICANA. FURTO DI TABACCHI, SCATTA LA MISURA CAUTELARE PER UN 49ENNE NAPOLETANO

A conclusione delle indagini svolte dalla Stazione dei carabinieri di Scurcola Marsicana congiuntamente a quella di Tagliacozzo, nel corso della mattinata odierna, è stata eseguita, a Napoli, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella città partenopea, insieme a quella dell’obbligo di presentazione quotidiana alla p.g., nei confronti di A.E., 49enne del luogo.

Il provvedimento, emesso dal GIP Dottoressa Maria Proia del Tribunale di Avezzano su richiesta del PM Dottor Maurizio Maria Cerrato, scaturisce all’esito delle indagini condotte a seguito dei due furti di tabacchi, sottratti all’interno dei veicoli di due donne, titolari di esercizi commerciali bar nella Marsica, le quali avevano prelevato una fornitura di sigarette poco prima presso i Monopoli di Stato in Avezzano.

Gli episodi verificatisi il 23 gennaio in Scurcola Marsicana, frazione Cappelle dei Marsi ed il 18 febbraio scorso in Tagliacozzo hanno immediatamente allertato i Carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo, nella considerazione delle analogie circa le modalità in cui si sono verificati, ovvero furti su autovettura ai danni di due donne, mentre i rispettivi veicoli si trovavano parcheggiati nelle aree antistanti grandi esercizi commerciali lungo la Via Tiburtina Valeria.

Il GIP, concordando con le risultanze investigative prodotte dai Carabinieri, costituite principalmente nell’analisi dei filmati di video sorveglianza di alcune attività commerciali presenti nei luoghi ove sono state perpetrate le azioni delittuose, nonché dai riscontri effettuati con l’Arma di Napoli, che hanno prodotto sufficienti elementi indiziari tali da far ritenere che sussista il pericolo che l’indagato possa commettere altri delitti della stessa natura, ha inteso emettere la misura cautelare in questione, anche al fine di tenere lontano l’uomo dal territorio abruzzese e di monitorarne l’attività quotidiana, mediante i carabinieri del luogo di residenza, con l’obbligo di firma.