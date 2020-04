Lo annuncia il sindaco del paese Olimpia Morgante:

Cari concittadini,

ancora un caso positivo al Covid-19 nel nostro paese.

La persona fa parte del nucleo familiare del precedente caso, ed è totalmente asintomatica.

Auguriamo una buona e veloce guarigione.

Invito comunque tutti a continuare a rispettare le regole e cercare di uscire meno possibile se non per effettiva necessità.

Non abbassiamo la guardia, stiamo facendo bene, continuiamo cosi!!!