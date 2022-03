SEN. DI GIROLAMO (M5S): FIRMATA OGGI NOMINA DEL NUOVO COMMISSARIO PER LA SICUREZZA SISMICA DI A24 E A25. È L’AVV. CORSINI

Le domande che ho posto pochi giorni fa con la mia interrogazione sullo stallo in cui si trovano le autostrade A24 e A25 e il concessionario Strada dei Parchi hanno avuto oggi una prima importante risposta.

Il Ministro Giovannini, durante una audizione in Senato sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) mi ha comunicato che oggi è stato firmato il decreto di nomina del nuovo commissario per la messa in sicurezza sismica delle tratte autostradali A24 e A25. Si tratta dell’Avv. Marco Corsini.

È una buona notizia per l’intero Abruzzo che accolgo con soddisfazione. Dopo la scadenza dell’incarico al precedente commissario Maurizio Gentile si rischiava di tenere bloccati importanti ed ingenti investimenti, già stanziati e disponibili, per rendere più sicure le autostrade che attraversano la regione Abruzzo.

Ringrazio il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in attesa di ottenere risposte anche sull’aggiornamento del piano economico-finanziario del concessionario Strada dei Parchi, indispensabile per scongiurare ulteriori aumenti dei pedaggi.