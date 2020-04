E’ successo nel pomeriggio di oggi in un supermercato di Pescara. Un ragazzo di 32 anni, di origini senegalesi, è stato invitato ad uscire dal supermercato perché non indossava la mascherina. Si è ripresentato poco dopo armato di coltello e ha colpito, per fortuna non in modo grave, il vigilante di turno. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, è al monento in stato di fermo.