Servizi di controllo da parte della Questura di Pescara

Continuano, da parte della Questura di Pescara, i servizi di controllo del territorio, finalizzati a contrastare quei fenomeni che alimentano la percezione di insicurezza nei cittadini. In particolare, in questi giorni, sono stati realizzati capillari controlli per contrastare i reati contro il patrimonio anche con l’impiego di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine. Le attività di controllo si sono concentrate prevalentemente in quei luoghi scelti in base ad un accurata analisi, svolta nelle scorse settimane, tenendo anche conto delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza. A seguito di tale attività, nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti nella zona di Portanuova, dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di alcune persone sospette.

Giunti immediatamente sul posto, sono stati rintracciati dalla pattuglia due uomini, rispettivamente di 36 e 38 anni. Gli agenti, non si sono limitati ad identificare le due persone ma hanno effettuato un controllo dell’area limitrofa al luogo del rintraccio.

Tale approfondimento ha permesso di rinvenire, nei pressi dell’ingresso di un condominio, una busta con all’interno svariati arnesi utili allo scasso.

Gli accertamenti hanno permesso di riscontare che tali strumenti erano stati abbandonati, immediatamente prima, da una delle due persone controllate. Essendo privi di documenti, i due sono stati accompagnati in Questura per le procedure di identificazione. Il 36enne è stato infine denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso con il contestuale sequestro degli utensili rinvenuti. Nei loro confronti verranno inoltre attivate le procedure amministrative volte all’adozione di idonea misura di prevenzione.