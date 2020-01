Settore auto in Italia: numeri e novità

Un settore in chiaroscuro quello delle auto in Italia, comparto da sempre strategico per la nostra economia e che negli ultimi anni sta vivendo inevitabilmente alti e bassi. La crisi d’altra parte è generalizzata, diffusa, ha abbracciato tutte le sfere dell’economia: anche il settore cosiddetto automotive, con riguardo a tutto ciò che concerne il mondo delle vetture.

Il 2019 è stato un anno di crescita bassa, malgrado lo sprint finale di dicembre che ha segnato un +12,5% rispetto all’anno precedente. Tuttavia nei 12 mesi, la crescita è molto contenuta, pari ad appena lo 0,3% in più rispetto al 2018.

Un settore che sta andando incontro a nuovi cambiamenti, stravolgimenti anche sostanziali se si pensa a novità quali le auto elettriche, il car sharing, i mercati di compravendita di usato e quant’altro.

Le novità del settore

La sfida per i costruttori, nel 2020, è quella di adeguarsi ai cambiamenti imposti dagli obiettivi per la riduzione delle emissioni di CO2 delle vetture immatricolate. Previsto nei prossimi anni il rinnovo delle flotte auto che vada incontro a queste esigenze.

Il segmento delle auto elettriche è l’altra grande novità, la sfida da vincere da qui ai prossimi anni: l’Italia parte un po’ in ritardo, con numeri ancora troppo poco significativi per poter rappresentare un qualcosa di concreto. Nel 2019 per fornire numeri reali, nel nostro paese sono stati venduti poco più di 10.500 esemplari di auto elettriche.

Tra le novità del settore auto che tengono in piedi il mercato, c’è la crescita del segmento usato: d’altra parte la crisi c’è ed è reale, a fronte di questo gli italiani non rinunciano a cambiare auto. Ecco allora che il mondo dell’usato prende quota in tutte le sue declinazioni: dal mondo degli annunci in rete ai servizi di compro auto incidentate e sinistrate, sempre più in voga al pari di quelli riferiti a compro auto usate in contanti.

Car sharing e noleggi

Una serie di novità che contribuiscono a dare mobilità al settore rendendolo dinamico e moderno. Si pensi anche al mondo del car sharing, esploso ultimamente nel nostro paese. Dati alla mano, ad oggi sono quasi 2 milioni gli italiani che si affidano a questa soluzione preferendola all’aiuto tradizionale.

Si parla in generale di mobilità condivisa, quindi sotto forma di noleggio o di sharing: la parte principale si riferisce ai servizi di noleggio a lungo termine con circa 900mila utenti; seguono noleggio a breve termine con 130 mila e car sharing con 33mila. Un comparto destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni.