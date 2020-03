SI AGGRAVA L’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS IN ITALIA: IN UN SOLO GIORNO 27 MORTI. GRAVE UN BAMBINO A BERGAMO

Si aggrava l’epidemia di Coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della salute, i casi sarebbero saliti a 2502. Purtroppo, sono in aumento anche le vittime che , solamente nella giornata odierna, sono state 27. Il numero complessivo sale, quindi, a 79. C’è da segnalare, inoltre, il caso di un bambino a Bergamo che, dopo essere stato contagiato, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale papa Giovanni XXIII. Tuttavia, c’è anche da dire che i bambini hanno una capacità di recupero molto superiore a quella degli adulti. Si spera in una sua veloce e pronta guarigione.