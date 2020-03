SI TOGLIE LA VITA L’INFERMIERA CHE HA COMBATTUTO LA GUERRA CONTRO IL CORONAVIRUS

MONZA. INFERMIERA SI TOGLIE LA VITA

Si chiamava Daniela Trezzi, Infermiera di 34 anni, si è tolta la vita a Monza.

Una notizia che ha sconvolto colleghi ed amici, anche la Federazione degli infermieri si è stretta intorno alla famiglia esprimendo tutto il dolore e la costernazione.

Daniela Trezzi lavorava presso la terapia intensiva del San Gerardo di Monza, uno dei maggiori fronti italiani della pandemia. Un lavoro che certamente l’ha segnata profondamente, una donna impegnata in prima linea per combattere l’emergenza del Covid-19. Un forte stress, che come hanno raccontato i colleghi, si era accentuato dopo che era risultata positiva al virus.

Non è purtroppo il primo episodio terribile, registratosi dall’inizio dell’emergenza COVID-19 .

Un fatto che deve sensibilizzare ancora di più tutti i cittadini che devono capire in che stato di stress lavorano quotidianamente donne e uomini della sanità e non solo.