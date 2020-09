SICUREZZA E POLIZIA MUNICIPALE, IL CANDIDATO CONSIGLIERE MATTEO DI FABIO (BABBO) CHIAMA IN CAUSA LE ECCELLENZE SPORTIVE LOCALI

Una chiamata alle armi voluta fortemente dal candidato di “Avezzano in prima linea”. Non solo sicurezza tecnologica, ma anche e soprattutto umana. Lo scopo è quello di accrescere le qualità psicofisiche e sportive degli agenti di Polizia Locale e instradare le nuove leve in vista di nuovi bandi concorsuali.

“Combattere l’illecito significa anche farlo sulla strada. Per questo ci vuole tanta preparazione, aggiornamento, capacità fisica e lucidità mentale. Miro ad una sicurezza sana; anche il singolo agente di Polizia Locale deve essere in grado di agire senza problemi, con fermezza e capacità di valutazione, per il bene suo e della popolazione”. Il candidato alla carica di consigliere comunale Matteo Di Fabio, militare, coordinatore provinciale del Sindacato della Guardia di Finanza e segretario Ficiesse per la provincia di Frosinone, ha deciso di incontrare i responsabili delle realtà sportive locali, come Ovidio Di Gianfilippo, esperto in tecniche di difesa e gestione di situazioni critiche e personale violento.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di intavolare un discorso per il domani, sulla preparazione psicofisica degli agenti di Polizia Locale della città. “Parlo per esperienza sul campo: posso affermare che è molto importante la preparazione del singolo, soggetto che deve essere valorizzato, tutelato giuridicamente e degnamente preparato ad ogni evenienza. Non esistono forze dell’ordine di serie A o di serie B – afferma il candidato – Sulla strada non importa il colore della divisa che si indossa; sulla strada può succedere di tutto a chiunque. Non esiste una sicurezza part-time come non esiste una sicurezza di fortuna. Credo che una professionalità come quella di Ovidio Di Gianfilippo, istruttore certificato a livello nazionale, insieme anche alle altre realtà sportive d’eccellenza della Marsica, possa contribuire, con corsi specifici di formazione in Police Training ad esempio, a cambiare il passo generale”. Un progetto Sicurezza+ che mira soprattutto ad instradare le leve della sicurezza del futuro.

Di Fabio, che ha militato nei reparti speciali antimafia delle Forze dell’Ordine, punta anche a sostenere e valorizzare, attraverso fondi comunali, quelle realtà locali che si scoprono come eccellenze nazionali. “Tutte quelle voci avezzanesi e marsicane che hanno eco di grande professionalità devono essere messe in grado di collaborare con l’Ente Comune e con tutte le sue ramificazioni, tra cui la Polizia Municipale, per una crescita bivalente. – conclude – Bisogna fare sistema, far quadrare le energie che la città possiede”.

“Al di là di come si evolveranno le dinamiche elettorali, mi auguro che chi avrà l’onore e l’onere di occuparsi, a livello di amministrazione, di questa delicata materia quale la sicurezza – conclude Di Fabio – possa tranquillamente mettere in atto queste strategie”.