SIGLATO L’ACCORDO CON ABRUZZO GREEN ACADEMY: OPPORTUNITA’ DI LAVORO PER GIOVANI NEO DIPLOMATI

Un protocollo d’intesa è stato siglato tra CNA Abruzzo e Abruzzo Green Academy di L’Aquila con l’obiettivo di diffondere tra gli Associati delle diverse CNA Territoriali della regione le opportunità che l’Istituto dà in termini di corsi e programmi mirati all’edilizia sostenibile e totalmente gratuiti.

Nato come ITS – Istituto Tecnico Superiore per le Energie Rinnovabili – oggi l’Abruzzo Green Academy si rinnova nella denominazione e contestualmente rafforza la propria mission, ovvero quella di dare la possibilità ai neo-diplomati di frequentare corsi gratuiti post-diploma, della durata di 1.800 ore di cui 800 di stage in azienda, in Italia o all’estero, con inserimento immediato nel mondo del lavoro in imprese industriali o dell’edilizia sostenibile. Ciò attraverso l’attivazione di 2 specifici corsi: il primo – Home & Building manager, ovvero Tecnico Superiore per l’efficienza energetica nell’edilizia sostenibile che mira alla formazione di soggetti i quali operano nelle fasi di analisi, progettazione e realizzazione delle costruzioni applicando le metodiche e le tecnologie proprie dell’Edilizia Sostenibile e dell’efficientamento energetico. Il secondo corso – Energy Manager, Tecnico Superiore per l’efficienza energetica degli impianti, che progetta e gestisce gli interventi di installazione e manutenzione di impianti di produzione, approvvigionamento e distribuzione in ottica di sostenibilità.

Riteniamo questo protocollo di grande valenza, sottolinea in una nota Francesco D’Amore Presidente della CNA di Avezzano; pertanto abbiamo ritenuto importante recepirlo immediatamente e darne la più ampia diffusione tra i nostri associati, soprattutto tra i giovani figli dei titolari d’azienda iscritti alla nostra Associazione; ovvero tra coloro che avendo conseguito il diploma di Scuola Superiore degli Istituti tecnici Industriali, hanno la possibilità di frequentare tali corsi. Per questo è doveroso un ringraziamento ai nostri organi regionali di CNA Abruzzo, il Presidente Savino Saraceni, il direttore Regionale Graziano Di Costanzo, il coordinatore di CNA Costruzioni Abruzzo e vice direttore regionale Silvio Calice, e infine all’Ingegner Berardino Pierleoni, componente della Presidenza di CNA Avezzano, nonché docente presso l’Abruzzo Green Academy, per la lungimiranza mostrata nella sottoscrizione di tale protocollo d’intesa.

Invitiamo infine gli interessati a contattare i nostri uffici, ai seguenti recapiti:

direttorebelisari@cna-avezzano.it ; info@cna-avezzano.it; 0863414499

e a farlo velocemente in considerazione del fatto che i corsi verranno attivati nel prossimo mese di ottobre, sia a L’Aquila che a Pescara, con l’ammissione dei primi 25 iscritti per ciascun corso.