SILVI MARINA, CAMIONISTA TRADITO DAL NAVIGATORE SI INCASTRA CON IL SUO TIR IN VIA DEI COLLI: 4 ORE PER LIBERARLO

E’ allarme traffico e smog lungo via Nazionale Adriatica (la strada statale 16) a Silvi Marina. L’enorme quantità di tir e camion che non possono transitare sulla autostrada A14 per il divieto tra i caselli di Pescara Nord/Città Sant’Angelo e Atri/Pineto sta creando non pochi problemi alla circolazione. Infatti ieri sera, un camionista, forse per evitare l’intenso traffico quotidiano, ha pensato bene di affidarsi al suo navigatore, ma è rimato letteralmente incastrato in via dei Colli nella zona della Silvanella. Sul posto, dopo la chiamata di soccorso, sono intervenuti la Protezione Civile, la Polizia di Stato di Atri e di Pineto e due squadre dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi. Il lavoro dei soccorritori è stato intenso e laborioso e alla fine, dopo lunghe quattro ore di intervento, si è risolto positivamente per lo sfortunato conducente che ha potuto, così, riprendere il viaggio verso la sua destinazione.