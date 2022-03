SINCRO: LA PINGUINO NUOTO PARTECIPA PER LA SECONDA VOLTA AL CAMPIONATO PIÙ PRESTIGIOSO D’ITALIA

È Francesca Bove,classe 2008, l’atleta di sincronizzato della Pinguino Nuoto di Avezzano che oggi e domani gareggerà alla manifestazione sportiva più prestigiosa d’Italia. A Riccione, infatti, dal 17 al 20 marzo si tiene il Campionato Italiano Assoluto Invernale di nuoto sincronizzato, a cui è particolarmente difficile accedere, tanto che la Bove è stata l’unica della squadra a ottenere il punteggio di qualificazione alle gare, dove sarà la più giovane a competere.

“Iniziamo questa mattina cariche di energia e concentrazione” – ha spiegato l’allenatrice, Francesca Sabatini, che ha creato per l’occasione una coreografia sulle note della canzone “I put a spell on you”, dove si incontrano diversi stili, dal soul, passando per il jazz e il blues – la giornata di oggi è dedicata alla specialità della routine libero e domani sarà il turno degli obbligatori. Voglio ringraziare l’atleta, per il grande e costante impegno dedicato a questo obiettivo, iniziato da quando era molto piccola, nonché la famiglia per il forte sostegno. Inoltre, una menzione speciale va a tutto il team tecnico del nostro settore, alla presidente Daniela Sorge e al direttore tecnico, Nazzareno Di Matteo. È proprio grazie al lavoro di tutti che la Pinguino partecipa per la seconda volta a un campionato così importante”.