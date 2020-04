SINGAPORE, NUOVA FORTE ONDATA DI CONTAGI DA COVID-19

Il Ministero della Sanità di Singapore ha confermato di aver accertato oggi altri 1.111 contagi da COVID-19, che portano il bilancio complessivo oltre la soglia dei 9mila, in una preoccupante seconda ondata di infezioni che ha investito la città-stato asiatica.A essere colpiti sono stati nella quasi totalità lavoratori stranieri che vivono in dormitori in condizioni piuttosto promiscue che sono state sottovalutate dalle autorità. Solo 20 dei nuovi contagiati sono di Singapore e residenti permanenti.In totale al momento i casi di coronavirus sono 9.125. Lunedì era stato annunciato il numero record di nuovi casi accertati: 1.426, di cui 1.369 lavoratori stranieri che vivono in dormitori.