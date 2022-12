Siti per pronostici sportivi, cresce il ricorso alla rete

Anche in Italia il betting online sta assumendo proporzioni sempre più rilevanti: chi punta i propri soldi sugli eventi sportivi, però, solitamente vuole farlo avendo a disposizione il massimo di informazioni possibili. Un conto, ad esempio, è sapere che una squadra si presenta alla gara con tutti i suoi migliori effettivi, ben altro è vederla invece priva dei suoi punti di forza. Proprio in questa necessità di informazioni risiede la crescente fortuna dei siti dedicati ai pronostici sportivi e indicazioni su risultati vincenti.

Siti per pronostici sportivi: il successo è sempre più evidente

Nel mese di ottobre si è verificato un aumento nell’ordine del 73,7% per quanto riguarda le scommesse sportive sul web. Un aumento effettivamente clamoroso, tale da far comprendere come continui a crescere il numero di giocatori che adotta le nuove tecnologie per portare avanti la propria attività.

Se non aumenta con gli stessi ritmi, anche la platea di coloro che visionano i siti dedicati alle scommesse sportive e ai pronostici sulle stesse fa registrare una crescita estremamente significativa. Quali sono i motivi di questo sempre più rilevante successo? Proviamo a capirlo meglio.

Siti per pronostici sportivi: perché sono sempre più consultati

Basta dare uno sguardo sulla rete per notare come in molti propongano strategie tese a vincere con le scommesse sportive. Ad esempio con le cosiddette surebet, ovvero le scommesse che secondo i proponenti dovrebbero condurre ad un esito immancabilmente positivo.

Naturalmente non è così e, di conseguenza, molti cercano di applicare il metodo che già un tempo veniva praticato per la classica schedina del Totocalcio, ovvero cercare di avere notizie sulle quali formulare un pronostico attendibile. I siti di settore, per l’appunto, sono in grado di offrire le notizie dell’ultima ora, a partire da infortuni e squalifiche. Una base notevole per poter capire come potrebbe evolversi una contesa, soprattutto negli sport di squadra.

Non solo informazioni

Se le informazioni, in particolare quelle dei momenti immediatamente precedenti all’evento, sono molto importanti, quando si tratta di puntare i propri soldi su un determinato esito per un evento sportivo, non di meno lo sono altri fattori. In particolare, chi pratica assiduamente scommesse sportive, in particolare quelle dal vivo, dovrebbe prendere in considerazione:





le statistiche. La tradizione conta molto nel calcio e in altre discipline di squadra, andando ad influenzare psicologicamente l’andamento delle gare. Mentre negli sport singoli un determinato giocatore può risultare difficile da affrontare per le sue caratteristiche tecniche anche da parte di avversari meglio piazzati nel ranking mondiale; le quote. A volte, i bookmaker sbagliano a proporre le loro quote, lasciando terreno fertile per i giocatori più attenti. Molti siti di pronostici sono soliti mettere in evidenza queste apparenti contraddizioni.





La maggior parte di questi servizi propongono il loro servizio in maniera del tutto gratuita, mentre altri lo fanno a pagamento. Prima di ricorrere alla seconda ipotesi sarebbe comunque il caso di pensarci due volte, considerato come le previsioni si basino su dati che possono essere trovati anche in maniera del tutto autonoma.