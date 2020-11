SOLIDARIETÀ DI DOMENICO PETTINARI ALLA POLIZIA MUNICIPALE IN MERITO AI FATTI AVVENUTI A PESCARA

“Esprimo tutta la mia solidarietà e il ringraziamento alla Polizia Municipale che ieri si è adoperata per far rispettare le norme anticontagio da Covid in tutela di tutta la cittadinanza di Pescara. Hanno gestito la resistenza del ragazzo applicando tutti i protocolli previsti dalla normativa e cercando di sedare gli animi di chi, a quanto sembra, non solo stava camminando senza mascherina ma si sarebbe anche rifiutato di dare le proprie generalità a seguito di controlli. Purtroppo non tutti i cittadini hanno ben chiaro il difficile momento che stiamo attraversando e quanto, soprattutto, sia importante l’impegno di tutti per scongiurare l’aumento incontrollato dei contagi e le seguenti misure restrittive. Ringraziando nuovamente l’ufficiale e gli agenti della Municipale intervenuti per aver mostrato un impegno profondo nell’esercizio delle funzioni pronti a mettere a rischio la propria sicurezza per salvaguardare quella della collettività, non posso non tornare a chiedere con forza a Regione Abruzzo l’applicazione della Legge regionale di riforma della polizia locale approvata nel lontano 2013 e non applicata. Torno a chiedere con forza che gli agenti delle polizie locali d’Abruzzo possano frequentare i corsi di formazione regionale, avere l’equipaggiamento necessario e idoneo per la difesa e per l’azione di repressione, poter contare sulle apparecchiature, sulla tecnologia e soprattutto sui sistemi telematici. Servono investimenti e soldi freschi per i corpi della polizia locale. Si faccia presto prima che sia troppo tardi. Anche questa è una competenza di Regione Abruzzo e dovrebbe rappresentare una priorità. Stiamo parlando di uomini e donne che hanno doveri importanti verso la comunità ma non gli strumenti giusti per espletarli. A loro il mio ringraziamento e l’appello a chi di competenza nel fornire adeguata preparazione ed equipaggiamento per evitare che situazioni limite come quelle di ieri si trasformino in qualcosa di più grave e ingestibile” così il Vice presidente del Consiglio Regionale Domenico Pettinari.