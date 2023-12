SP 20 MARRUVIANA, PARTITA LA GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER L’IMPORTO DI €4.300.000,00

Dopo un lungo iter burocratico che mi ha visto impegnato dapprima come Sindaco e poi come Consigliere Provinciale, afferma Quirino D’Orazio, finalmente possiamo dire di aver portato a termine un’altra importante missione, ovvero quella della pubblicazione della tanto attesa GARA D’APPALTO per l’affidamento dei lavori di ampliamento e messa in sicurezza della SP 20 MARRUVIANA per l’importo di 4,3 MILIONI di euro!

A conclusione del mio mandato da Consigliere Provinciale, è stata finalmente firmata la determina n. 516 del 27.12.2023, che racchiude tutto un percorso amministrativo e dà finalmente avvio alla tanto attesa procedura negoziata.



Con questo provvedimento, le imprese che vorranno aggiudicarsi i lavori, potranno presentare le loro offerte entro il 31 gennaio 2024, nel mese di febbraio potremo conoscere il vincitore della gara e entro primavera prossima potremo assistere finalmente all’avvio del cantiere.

Prenderà, così, concretamente avvio una delle opere tanto attese dagli utenti di questa importantissima arteria della Provincia di L’Aquila, per cui mi sono sempre battuto.

Con questo provvedimento, scatta in maniera ufficiale il CONTO ALLA ROVESCIA per l’avvio di questo importantissimo intervento pubblico che metterà in sicurezza uno dei tratti stradali più discussi dell’intera Provincia.

Non poteva chiudersi meglio questa esperienza e posso dire di essere pienamente soddisfatto del percorso che mi ha visto impegnato in Provincia.

Sento di ringraziare il Presidente Caruso, tutti i Consiglieri Provinciali, i dirigenti, i funzionari e dipendenti che hanno capito la rilevanza di questo intervento e che hanno condiviso insieme a me l’iter amministrativo che ha portato a questo straordinario risultato. Ora altre sfide ci attendono e con fiducia volgiamo lo sguardo al domani.