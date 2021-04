Spese domestiche: tutto quello che c’è da sapere per risparmiare

Risparmiare sulle spese domestiche è uno dei propositi più importanti per le famiglie, ma tagliare i servizi per la casa può risultare piuttosto complicato.

Tuttavia, se ridurre i consumi è un’impresa difficile, abbattere i costi in bolletta si può: basta mettere in atto una serie di piccoli accorgimenti che possono davvero aiutare a risparmiare.





Come abbattere i costi delle spese domestiche

Il primo passo per ridurre le spese domestiche è quello di controllare tutti i contratti stipulati per i servizi per la casa: alcune tariffe, infatti, potrebbero non essere più vantaggiose come i primi tempi, di conseguenza, è bene guardarsi attorno e valutare se altri operatori offrano promozioni dai costi più convenienti.

Ad esempio, si può dare un’occhiata alle tariffe per l’energia elettrica, eventualmente optando per una fascia di consumo più vantaggiosa, o controllare i nuovi piani disponibili per internet e telefono fisso, estendendo il monitoraggio anche alle promozioni per la telefonia mobile.

Stipulare nuove offerte più convenienti, infatti, è il modo migliore per tagliare i piccoli costi, che talvolta si tende a sottovalutare, senza dover rinunciare a tutti quei servizi oggi considerati davvero indispensabili.





Servizi per la casa: come scegliere le migliori tariffe

Naturalmente, la scelta di un nuovo piano tariffario porta con sé numerose incertezze. Infatti, destreggiarsi tra le numerose promozioni disponibili non è semplice e, qualche volta, il rischio di optare per un piano poco conveniente è tutt’altro che remoto.

Per superare questi ostacoli è possibile affidarsi alle risorse disponibili in rete, per esempio guardando a queste offerte online su meglioquesto.it, la piattaforma di consulenza digitale che affianca il consumatore nella selezione dei migliori servizi per la casa. Tutte le promozioni presenti sul portale, infatti, vengono selezionate affinché ogni utente trovi la soluzione con cui assicurarsi il risparmio maggiore in base alle proprie necessità.

Ad esempio, per risparmiare sui costi dell’energia elettrica e del riscaldamento, basta semplicemente fare un salto nella sezione del sito dedicata alle offerte di luce e gas. Dopodiché, sarà sufficiente selezionare la tipologia di attivazione – trasubentro, voltura o cambio fornitore – e indicare il numero di persone residenti, oltre alle abitudini di consumo e agli operatori da prendere in considerazione.

L’iter, naturalmente, è semplicissimo e si applica a tutti gli altri servizi per la casa: alle offerte di internet, ad esempio, ma anche alle promozioni di telefonia mobile e fissa, al noleggio a lungo termine e ai servizi di streaming di contenuti televisivi.

Il risultato è una serie di servizi e promozioni personalizzate, ampiamente vantaggiose, ognuna delle quali ricca di dettagli per facilitare la scelta del consumatore.





I vantaggi del consulente digitale che supporta il consumatore

Uno degli aspetti più interessante, per i consumatori che si affidano a MeglioQuesto, è Angel: un assistente personale e qualificato che affianca il cliente in tutte le fasi della scelta.

Angel, in particolare, dialoga con l’utente, valutando le sue necessità gratuitamente e offrendo la sua assistenza nella selezione dei servizi più vantaggiosi; può inoltre fornire informazioni o dispensare preziosi consigli ed è disponibile sia offline, via telefono, sia online sul sito ufficiale, tramite chat e videochat.

La particolarità è quella di poter usufruire di un servizio personalizzato, nato per unire, alla familiarità dei consigli del negozio di fiducia, l’innovazione che caratterizza gli e-commerce. Il risultato è una formula che aiuta il cliente a fare la scelta giusta, cui si affianca un’esperienza di supporto formativa, per la comprensione delle tematiche digitali che possono essere utili prima di sottoscrivere un contratto.

L’altro grande vantaggio è la sicurezza di trovare sempre l’offerta più conveniente. MeglioQuesto, infatti, si avvale di una formula che facilita l’incontro fra i brand e il consumatore con un approccio trasparente, basato sulla chiarezza e sulla definizione di un servizio di valore.