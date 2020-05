Iron Man, Spiderman e Batman e in mezzo il volto di un eroe del nostro tempo, l’infermiere. Così l’artista Chiara Bigatti, invitata dal Gruppo Publionda che gestisce i cartelloni pubblicitari rimasti vuoti in questi mesi, omaggia il personale sanitario che si è adoperato durante l’emergenza coronavirus. Il disegno è apparso in queste ore nella Brianza e nel Bergamasco e sta diventando virale. Molti centri commerciali stanno accogliendo l’invito a metterne uno nei loro spazi.