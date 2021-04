SPOLTORE. GIOVANE DI 23 ANNI TROVATO MORTO IN UN CAMPO

Il corpo di un ragazzo di 23 anni è stato rinvenuto questa mattina in zona adiacente via del Campo Sportivo. Come riportato dal quotidiano “Il Centro”, sembrerebbe trattarsi di un giovane di Spoltore che si è tolto la vita.

Il giovane si era allontanato da casa con il cane, non vedendolo rientrare i genitori hanno dato l’allarme, Carabinieri e polizia locale hanno setacciato la zona fino al ritrovamento del corpo.