Sport. Calcio. 6 Curiosità sulla Champions League

Attualmente, sono tantissime le squadre che stanno ottenendo successo a livello internazionale tra colpi di scena, ribaltoni e nuove sorprese, persino le quote calcio oggi sono differenti da quelle di qualche settimana fa, figuriamoci se andiamo a ritroso nel tempo di qualche anno: in ogni stagione cambia tutto. I giocatori e gli allenatori mutano costantemente e gli equilibri si spostano alla velocità della luce, soprattutto in una competizione come la Champions.

Ecco 6 curiosità su questa competizione che è la più seguita al mondo.

Chi ha inventato la Champions League?

Era il 1955 quando Gabriel Hanot, giornalista francese, ideò la Coppa dei Campioni d’Europa, a cui parteciparono 16 squadre, fra cui il Milan, la prima italiana in gara.

Come si chiamava fino a qualche decennio fa questa competizione?

Il nome della competizione venne successivamente abbreviato in Coppa dei Campioni in uso fino al 1992, quando prese il titolo di Champions League.

Quali sono le squadre che hanno vinto più volte la Champions?

Le quote vincenti Champions 2022 cambiano ogni anno perché le protagoniste si rinnovano, così come i calciatori capaci di dare risalto mondiale a questa competizione.

La squadra che in assoluto ha vinto più volte questa competizione è il Real Madrid, la prima volta proprio nell’edizione del 1956 e l’ultima nel 2018. In totale, il Real ha portato in Spagna la coppa per ben 13 volte.

Al secondo posto c’è un’italiana e non poteva essere che il Milan. Sono 7 i trofei che i Diavoli hanno conquistato, il primo nel 1963 e l’ultimo nel 2007.

Chiude il podio il Bayern Monaco con 6 trofei e 5 secondi posti, a pari merito con il Liverpool che rimane al quarto posto perché anche se ha vinto 6 volte la competizione è una squadra che è riuscita a piazzarsi soltanto 3 volte al secondo posto.

Al quinto posto della classifica delle squadre che hanno vinto la Champions più volte, c’è il Barcellona con 5 trofei conquistati, 3 con Messi.

Qual è la squadra che ha realizzato il 100% di vittorie in base alle sue partecipazioni?

Questa è una curiosità davvero succulenta e stiamo parlando di una squadra inglese, si tratta del Nottingham Forest, che ha partecipato alla competizione soltanto due volte nel 1978 – 1979 e nella stagione 1979 – 1980. In entrambi i casi è riuscita a portare a casa la coppa ottenendo il 100% delle vittorie in base al numero di volte che ha partecipato alla Coppa dei Campioni.

Chi sono gli allenatori che hanno vinto più volte la Champions?

Sono 3 gli allenatori che per ben 3 volte hanno vinto la Champions League. Stiamo parlando di Bob Praisley (1977, 1978 e 1981), il milanista Carlo Ancelotti (2003 e 2007 con il Milan e nel 2014 con il Real Madrid e Zinedine Zidane, quest’ultimo capace di realizzare una tris nel 2016, 2017 e 2018.

Chi sono i tre migliori marcatori di Champions della competizione?

I migliori marcatori di sempre della Champions non potevano essere che loro, calciatori ancora attuali che continuano a sfondare reti e apparire sui tabellini marcatori: CR7 al primo posto con 141 reti, Messi con 125 reti e Lewandowski con 85 reti.