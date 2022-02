SPORT: DOMENICA 6 FEBBRAIO LA MANIFESTAZIONE DELLA PINGUINO A SOSTEGNO DEL SETTORE

“Nel giorno in cui tanti impianti sportivi d’Italia sono in protesta, anche noi manifesteremo per il sostegno allo sport, al grido “tutti in piscina”, è quanto annuncia il direttore della Pinguino Nuoto di Avezzano, Nazzareno Di Matteo, che domenica 6 febbraio alle ore 10 ha organizzato un allenamento speciale con atleti e utenti dei corsi per dimostrare l’importanza di non fermarsi e continuare a garantire i servizi legati allo sport, sia per il benessere fisico che per per quello mentale e sociale.

“È ora di dire basta all’indifferenza e al silenzio delle istituzioni verso un settore che cerca di restare a galla, tra il malessere di due anni di pandemia. L’Italia è il Paese che ha avuto più giorni di scuole chiuse in Europa, con bambini e ragazzi in casa a cui sono mancati stimoli e socialità che lo sport ha sempre garantito. Considerare questo settore come mero intrattenimento è anacronistico e fuori ogni logica”, continua Di Matteo, “lo sport è una medicina preventiva ed è la prima risposta a molti problemi di salute; questo è un dato di fatto riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, da cui non si può prescindere. Motivo per cui le iscrizioni a palestre e piscine dovrebbero essere detraibili”.

Tra le proposte di Di Matteo ci sono anche l’estensione del bonus 110% agli impianti sportivi, il bonus collaboratori e, sul caro bollette, l’introduzione dell’iva al 5% su gas e luce, con l’eliminazione degli oneri di sistema.

“Domenica 6 febbraio i nostri atleti e corsisti ci aiuteranno a dire quanto conta la piscina nelle loro vite e lo faranno con la presenza all’evento e partecipando a un contest in cui ci spiegheranno il motivo per cui amano frequentare il nostro centro sportivo”.