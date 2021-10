STADIO TROMBETTA, SIMONELLI: “GIUSTO RICONOSCIMENTO ALL’UOMO E AL PRESIDENTE”

“Precisamente un anno fa, all’inizio del nostro e del mio personale percorso amministrativo, mi impegnai personalmente e di concerto con l’Amministrazione a trasformare il desiderio di un’intera realtà, quella importante che vive e supporta il rugby cittadino, in un riconoscimento tangibile alla persona che la stessa ha rappresentato ad Avezzano dal lontano 1977”, così afferma il Presidente della 5ª commissione (Cultura, Istruzione, Sport e Turismo) Nello Simonelli.

“É stato un iter lungo, e devo ringraziare tutti i colleghi di maggioranza ed opposizione che, differentemente da altre questioni che ci vedono anche in comprensibile diversità di vedute, all’unanimità hanno consentito che arrivasse a conclusione”, continua.

“Oggi Angelo, il Presidente e ancora prima l’Uomo, sarà ancora di più e per sempre vicino a quella realtà bella, giovane e vincente che ha, primus Inter pares, contribuito a realizzare”, conclude.