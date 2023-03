STAGE ALL’ESTERO PER 100 ALUNNI DEL LICEO STATALE BENEDETTO CROCE DI AVEZZANO

AVEZZANO. “L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso”

L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso”. Con questo principio è stato recentemente avviato il progetto di un tour europeo per gli studenti del Liceo linguistico “Benedetto Croce” di Avezzano.

Dal 19 al 25 febbraio, e dal 23 febbraio al 2 marzo cento alunni, sei docenti accompagnatori, Giovanna Giffi, (referente stage Scozia), Doriana Turcossi, Liberata Sgammotta, (referente stage Spagna), Roberta Gallese, Agostino Cerasoli, Margarita Pelliccetti e il dirigente scolastico prof. Attilio D’Onofrio hanno partecipato ai due stage organizzati in Scozia, Edimburgo, ed in Spagna, Siviglia.

Gli alunni hanno frequentato le lezioni, tenute dai docenti madrelingua nelle scuole convenzionate, la mattina, mentre nel pomeriggio hanno potuto visitare i luoghi caratteristici dei due paesi ospitanti.

Il tour europeo non finisce qui, altri cento allievi partiranno per l’Austria, Vienna, e Nizza, Francia tra fine marzo e inizi di aprile.

Alla fine di marzo, inoltre, si svolgerà un corso di formazione a Orleans a cui parteciperanno i docenti di lingua francese per l’indirizzo Esabac