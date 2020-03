STORIA DEL CROCIFISSO MIRACOLOSO DI SAN MARCELLO AL CORSO, DOVE IL SANTO PADRE HA PREGATO PER LA FINE DELLA PANDEMIA

IL CROCIFISSO FAMOSO A ROMA PER DUE MIRACOLI

Nella storia si sono registrati eventi molto simili a quelli che stiamo vivendo oggi . Epidemie o pandemie che hanno messo a dura prova la popolazione italiana.

Protagonista di pestilenza che colpì duramente Roma, fu uno dei più famosi crocifissi romani, custodito oggi nella chiesa di San Marcello al Corso. L’edificio sorge nell’omonima piazza di San Marcello.

Proprio al suo interno è custodito il “crocifisso miracoloso”, è in legno scuro, del XV secolo, di scuola senese. Il crocifisso di San Marcello è ricordato dai romani per le numerose storie di miracoli ad esso collegate.

Nella notte del 23 maggio, del 1519, un incendio distrusse la chiesa. La mattina successiva, quando i fedeli andarono a visitare il rogo, trovarono tra la cenere ancora fumante, il crocifisso rimasto miracolosamente illeso. Fu proprio questo episodio a dare origine alla “Compagnia del Santissimo Crocifisso”, tuttora esistente.

Nel 1522 un altro miracolo viene attribuito al crocifisso. Una grave pestilenza aveva colpito la Città Eterna. I romani, ricordandosi del miracolo del 1519, decisero di portare in processione il crocifisso dalla chiesa di San Marcello alla basilica di San Pietro. Fu il cardinale spagnolo Raimondo Vich, titolare della chiesa, a promuovere tale iniziativa. Dalla chiesa si mosse una solenne processione penitenziale alla quale parteciparono il clero, i religiosi, i nobili, i cavalieri, uomini e donne del popolo. L’intera popolazione romana si mosse al seguito del famoso crocifisso: “Scalzi et coverti di cenere a una et alta voce, interrotta solo da singulti e sospiri, di chi li accompagnava, gridavano ‘misericordia SS. Crocifisso’”, narra una testimonianza dell’epoca. Le autorità, temendo un aumento del contagio, tentarono di bloccare il corteo ma non ci riuscirono. La processione iniziò il 4 agosto e terminò il 20. Lo stesso giorno, la peste scomparve da Roma.

Nacque così la tradizionale processione del Crocifisso miracoloso: ogni anno, il Giovedì Santo, per quelle stesse vie, il crocifisso ligneo veniva solennemente portato in processione in memoria e ringraziamento della liberazione dalla peste. Divenne un appuntamento annuale di fondamentale importanza nella liturgia quaresimale romana.

A partire dal Giubileo del 1600, indetto da papa Innocenzo X, fino a quello del 2000, indetto da Giovanni Paolo II, il Crocifisso fu portato solennemente in San Pietro e lì venerato dai romani.