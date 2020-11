STRADA PARCHI, PEZZOPANE (PD): CONCLUSA PULITURA TRAFORO GRAN SASSO IN ANTICIPO. SPLENDIDA NOTIZIA

“Sono molto contenta che finalmente si siano concluse le attività di pulitura del traforo del Gran Sasso. I lavori si sono chiusi con quasi una settimana di anticipo rispetto alle previsioni grazie anche alle tecniche di pulitura usate molto innovative. È un fatto per il quale mi sono battuta molto. Ringrazio il ministro e il viceministro dei Trasporti, oltre alla concessionaria Strada dei Parchi e gli oltre 50 operai che giorno e notte hanno lavorato alacremente per realizzare la pulitura delle calotte. Con le gallerie pulite nei prossimi giorni e sempre di notte prenderanno il via i controlli con georadar e ispezioni visive che il Ministero dallo scorso maggio ha imposto per tutte le gallerie della rete autostradale italiana. Sono stati rispettati i tempi, anzi anche anticipati. Queste sono le belle notizie che vorremmo poter diffondere ogni giorno”. Lo dichiara la deputata del Pd Stefania Pezzopane.