Strepitosa vittoria degli Under 18 della pallanuoto marsicana del Team Centro ITALIA

Nel Settore pallanuoto, la squadra Under 18 impegnata nella quinta giornata di andata del Campionato regionale Csen in casa nello splendido scenario della piscina comunale di Avezzano contro Acquatica Zeus B, porta a casa una sonante vittoria per 9 a 8 che ha fatto felice giocatori, pubblico e staff tecnico, a partire dall’allenatore Marco Cotini.