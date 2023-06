STRETTA DI MANO TRA COMUNE DI AVEZZANO E LIONS PER LA PREVENZIONE DELL’OCCHIO PIGRO: DA DOMANI NELLE CLASSI ARRIVA IL RIFRATTOMETRO

Partiranno proprio domani, 20 giugno, nelle scuole materne di Avezzano e frazioni, le visite gratuite rivolte ai bambini. Lo scorso anno, grazie a questa iniziativa, vennero individuati 5 casi di ambliopia. Presidente Lions Club: “Grazie al prezioso contributo del Comune, abbiamo acquistato un rifrattometro”.

“Il Comune di Avezzano, attraverso una preziosa e durevole cooperazione, ha contribuito all’acquisto di un rifrattometro, ovvero dello strumento che esamina e misura la rifrazione della luce da parte dell’occhio. A partire da domani, all’interno delle scuole dell’infanzia della città, avverranno visite gratuite rivolte a tutti i bambini. Lo scopo è la prevenzione del cosiddetto ‘occhio pigro’. Con il Lions, abbiamo accesso una sinergia e una filosofia che puntano a diffondere su tutto il territorio comunale i gesti sani della salute, a favore soprattutto dei nostri giovani”. Queste sono le parole del vicesindaco della città, Domenico Di Berardino, con delega alle politiche sociali, che ha abbracciato fin dalla prima ora il progetto sullo screening visivo gratuito nato dalla forza viva e inesauribile del Lions Avezzano, presieduto dalla dottoressa Lucia Falcetelli e sviluppato con la preziosa collaborazione dell’oculista Hilary Climastone.

“In verità, – spiega la presidente del Lions Club cittadino – questa iniziativa è partita già lo scorso anno, con ottimi risultati. Nel mese di ottobre 2022, il nostro Club si è dedicato con impegno e determinazione al progetto “Sights for Kids”. L’anno scorso, in occasione della ‘Giornata mondiale della vista’, la macchina della prevenzione dell’occhio ha riguardato le scuole materne di Capistrello, Castellafiume, Roccavivi, Balsorano, Pero dei Santi, Civitella Roveto e Canistro”. È stata interessata una platea di 130 alunni in totale: in 17 bambini, grazie all’impiego del rifrattometro, sono riscontrati difetti visivi; 5, invece, i casi a rischio di ambliopia.

Lo strumento del rifrattometro verrà impiegato anche quest’anno in una nuova campagna di screening, grazie all’intervento volontario del dottor Antonio Ippoliti e della professoressa Giuseppina Di Domenico, soci del Club: si metteranno a disposizione da domani per le visite nelle scuole. Il 20 giugno, quindi, si partirà dalle scuole dell’infanzia di Paterno e Caruscino; il 27 giugno, invece, le visite programmate riguarderanno il polo dell’infanzia – sede di Avezzano – dell’Istituto Comprensivo Collodi-Marini.

“Il Lions Club – conclude la presidente Lucia Falcetelli – ha maturato quest’anno l’intenzione di acquistare un proprio rifrattometro, in modo da poter effettuare gli screening ai bambini durante tutto l’anno scolastico e non solo per pochi giorni all’anno, così da allungare ed allargare la marcia della salute. L’obiettivo è stato raggiunto e lo strumento è stato acquistato, al di là dei fondi propri stanziati dal Club, anche e soprattutto grazie ad un generoso contributo da parte del Comune di Avezzano, ad una raccolta fondi con un torneo di burraco solidale e ad un sostegno della BCC di Avezzano”.

La patologia dell’occhio pigro può interessare i bambini nei loro primi anni di vita e consiste nella ridotta capacità visiva di uno o di entrambi gli occhi. “E’ di nuovo la sensibilizzazione delle famiglie e delle scuole della città la marcia in più. – conclude il vicesindaco – Siamo sempre al fianco di azioni virtuose di questo tipo”.