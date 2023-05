STUDENTI DEL LICEO BENEDETTO CROCE AGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS

Gli studenti del Liceo “Benedetto Croce” al Foro Italico di Roma per gli Internazionali BNL di tennis

Come da tradizione anche quest’anno alunni e insegnanti del noto liceo sono stati ospiti al Foro Italico di Roma.

Gli studenti delle classi 2D e 2L del Liceo Statale “Benedetto Croce”, accompagnati dai proff. Alice Caraceni, Stefania Di Carlo, Roberta Gallese, Michele Pietrantoni e Katia Colucci, hanno assistito agli incontri di qualificazione inseriti negli Internazionali d’Italia di tennis 2023 in programma a Roma dal 8 al 21 maggio 2023 presso il Foro Italico.

Una giornata splendida quella del 9 maggio coronata dall’incontro con i grandi nomi del tennis italiano e internazionale.

“Il tennis è ben più di uno sport. È un’arte, come il balletto. O come il teatro. Quando scendo in campo mi sento come Anna Pavlova, o come Adelina Patti, anche come Sarah Bernhardt. Vedo le luci della ribalta, sento i gemiti del pubblico.” (BILL TILDEN)