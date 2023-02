STUDENTI DEL LICEO BENEDETTO CROCE OSPITI DELLA BANCA D’ITALIA

Il 10 febbraio gli studenti delle classi 3 L EsaBac, 4 A e 4 D sono stati ospiti per un giorno della Banca d’Italia, a Roma.

Gli alunni, accompagnati dagli insegnanti prof.ssa Ciccarelli, Clementi, Cipolla e dal prof. Sassanello, hanno visitato il palazzo Koch, sede della prestigiosa Banca d’Italia.

Accompagnati dai dipendenti della Banca, guide per un giorno, sono state visitate le straordinarie sale del primo piano nobile, dove sono disposte le grandi sale di rappresentanza. Dall’elegante scalone d’Onore, che conduce alla Sala delle tartarughe, si è passati al maestoso Salone dei partecipanti, per proseguire nel Salone del Consiglio, luogo dove si tengono normalmente le riunioni del Consiglio superiore della Banca, e concludersi nella Saletta del ‘900 e nella Saletta dei Sindaci.

Nel seminterrato del palazzo gli studenti hanno visitato il Museo della Moneta, creato in occasione della celebrazione del proprio centenario, nelle sale del Museo sono esposti i materiali che vanno dalle tavolette in creta di origine mesopotamica alle ultime banconote della lira della fine del secolo scorso e sono stati guidati, con sapiente maestria, nella evoluzione dei sistemi monetari. In ultimo, anche grazie alla curiosità dei ragazzi, hanno approfondito i rapporti tra BI e BCE, nella produzione delle quantità monetarie circolanti.