SULMONA, 83ENNE AMBULANTE PENSA DI AVER VINTO 136MILIONI DI EURO AL SUPER ENALOTTO: UN ERRORE DI STAMPA FA SVANIRE IL SUO SOGNO

Pensava di aver vinto 136 milioni e 300mila euro e invece no: il sogno di Francesco Ventresca, 83 anni e ambulante di frutta al mercato di Sulmona, è durato solo una notte. L’uomo aveva controllato minuziosamente i numeri giocati al Superenalotto e poi li aveva confrontati con quelli pubblicati su un quotidiano. E si era accorto di aver vinto. In realtà, però, i numeri estratti non erano quelli, si trattava di un errore di stampa. L’ambulante si era fidato del quotidiano e, non sapendo usare Internet, non aveva nemmeno fatto un doppio controllo online.