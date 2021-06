SULMONA. CENTRO STORICO INVASO DAI RIFIUTI

Il centro di Sulmona invaso dai rifiuti, ecco le parole del Sindaco Annamaria Casini:

CHE DISASTRO !!!E dire che ieri si e’ celebrata la giornata della Sulmona Sostenibile e l’altro ieri abbiamo riacceso le nostre preziose ed attese antiche lanterne sul plateatico della Ss Annunziata, in una città che vuole promuovere cultura….Ma la cultura non e’ certo questo disastro. Vedere oggi le nostre preziose scalinate del complesso monumentale in questo stato, invase dai rifiuti del sabato sera a causa di comportamenti incivili stride dopo una giornata di educazione ambientale rivolta soprattutto ai più piccini, con tanti volontari e associazioni che avevano ripulito quegli stessi luoghi. Oltre che demoralizzare, indigna fortemente . Avrei confidato in un maggiore senso di responsabilità sia degli avventori (giovani e giovanissimi) che dei commercianti.Ma a pochi giorni dal rientro in zona bianca questo tipo di “liberi tutti” e’ assolutamente inaccettabile. Vivere il centro storico, riprendere le attività commerciali e la vita sociale e’ stato un obiettivo di tutti, dopo lunghi mesi di coprifuoco, ma se poi questa riapertura deve essere occasione di maleducazione, di inciviltà e vandalismo, in barba alle più elementari regole del viver civile questo non e’ possibile. Interverremo con misure ad hoc per contrastare questa inciviltà a tutela del decoro, della salvaguardia dei nostri monumenti e della civile convivenza. Foto di un cittadino alle prime ore della giornata di oggi.