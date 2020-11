SULMONA. COLTO DA MALORE MUORE IN ATTESA DELL’ESITO DEL TAMPONE

Colto da malore muore nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Sulmona. Il fatto è accaduto ieri mattina, sfortunato protagonista della vicenda un cittadino di origini romena di 46 anni.

L’uomo era arrivato all’ospedale in ambulanza, mentre si trovava ancora all’interno del mezzo, in attesa del secondo tampone, il primo era risultato negativo, ha avuto un altro malore, spostato immediatamente in sala di rianimazione è deceduto dopo poco.