SULMONA. IL SORRISO DI NONNA GIOVANNA AIUTA I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In Piena emergenza i volontari della Protezione Civile di SUlmona consegnano farmaci ed aiutano le persone in difficoltà. Riportiamo la storia di Nonna Giovanna, nome di fantasia, una signora di oltre 90 anni che è diventata la nonna adottiva del gruppo Protezione Civile di Sulmona:

#protezionecivileana #volontariato Vi raccontiamo una storia che ci ha commosso. In queste settimane siamo impegnati nel territorio di #sulmona per la consegna di farmaci e generi di prima necessità. Tra le decine di chiamate che arrivano al nostro numero ( +39.3519631069) ieri riceviamo anche la chiamata della Sig. Giovanna ( nome di fantasia). La signora Giovanna è una signora novantatreenne che vive sola e per telefono ci chiedeva se potevamo aiutarla a montare la sua sedia medica. Abbiamo subito mandato una squadra perchè vedere la signora Giovanna che ci ringraziava con la sua voce bassa e un sorriso appena accennato per via della sua età , ci permette di sottrarre il tempo alle nostre famiglie e donarlo alla collettività. Ovviamente sentiremo ogni giorno la Sig.ra Giovanna che oramai e diventata la nostra nonna adottiva #aiutaciadaiutare #iorestoacasa