SULMONA. MUORE A 54 ANNI STRONCATO DA UN IMPROVVISO MALORE

Commozione ed incredulità a Sulmona per l’improvvisa scomparsa di Domenico Battaglini 54enne originario di Pacentro, stroncato da un infarto a Pescara dove lavorava. Battaglini era operaio all’azienda Fater tifoso storico del Sulmona, era molto conosciuto in città. La sua improvvisa morte ha suscitato profonda commozione in tutta l’area peligna.