SULMONA, UN OSPEDALE DI BASE NON COVID, SENZA INFETTIVOLOGIA, HA OGGI UN PAZIENTE COVID

Il sindaco di Sulmona Annamaria Casini rende noto che:<<

Ancora una volta il nostro ospedale ha fatto la sua parte: 1 paziente grave da coronavirus accolto nel posto letto a pressione negative nella nostra rianimazione e 2 infermieri e 1 medico inviati per i reparti covid dell’ Aquila. Per non parlare degli altri infermieri temporaneamente trasferiti nei reparti marsicani.

I casi aumentano in tutta la provincia ( la più colpita in Abruzzo) e anche nell’area Peligno Sangrina ( tra ieri e oggi circa 37 positivi covid) mentre i tamponi scarseggiano come il forte sovraccarico nei laboratori dove vengono processati i test che ritardano gli esiti. Oggi abbiamo bisogno di infermieri e medici per gestire le aree critiche anche qui a Sulmona. La situazione diventa sempre più preoccupante e necessita di risposte tempestive. Le istituzioni sono ora chiamate a collaborare e a fare il massimo per gestire la pandemia e salvaguardare la salute pubblica con il massimo della responsabilità. Le misure straordinarie chieste sin da questa estate dovevano essere disposte da tempo. La tempestività è ora assolutamente indispensabile.

L’ urgenza assoluta è sicuramente oggi trovare da parte della Asl una soluzione per i pazienti che stazionano nel Pretriage che non possono restare in una tale precarietà che mette a rischio la loro salute e quella degli operatori>>.