SULMONA, VA A FUOCO UN APPARTAMENTO IN VIA CORNACCHIOLA A CAUSA DI UNA FUGA DI GAS: DUE PERSONE IN OSPEDALE

Questa sera, intorno alle 18:00, un appartamento in via Cornacchiola a Sulmona, è andato a fuoco a causa di una fuga di gas. Le fiamme sarebbero partite da una guarnizione di un tubo malfunzionante. Sul posto, l’intervento immediato dei vigili del fuoco ha evitato il peggio nello spegnere , in ben che non si dica, l’incendio che rischiava di propagarsi anche alle altre abitazioni attigue. Due persone, con lievi ustioni a quanto sembra, sono state condotte in ospedale dal personale medico sanitario del 118 con l’autoambulanza di servizio. Momenti di apprensione si sono vissuti nella zona, scossa dal suono delle sirene e poi dalla vista dell’incendio.