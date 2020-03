TAGLIACOZZO. ACCERTATO UN CASO DI CORONAVIRUS

Lo scrive il sindaco Vincenzo Giovagnorio

Confermo che una persona di Tagliacozzo è risultata positiva all’esame del tampone per il contagio da Covid-19.

La persona, che al momento non ha alcun sintomo ed è serena, è in quarantena in un’abitazione diversa da quella dove vive la sua famiglia.

Al suo rientro da Roma (dove lavora) la scorsa notte, non ha avuto contatto con alcuno, neanche con i suoi familiari. Mancava da Tagliacozzo dallo scorso sabato 7 marzo.

Il concittadino ha adempiuto a tutte le procedure del caso ed è in contatto con le autorità sanitarie.

A tutela della privacy della persona ex Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non ne sarà rivelata l’identità.