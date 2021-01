TAGLIACOZZO. ALBERI E RAMI CADUTI A CAUSA DELLA NEVE, IL SINDACO GIOVAGNORIO INVITA A PRESTARE ATTENZIONE

“La neve caduta è molto pesante e ha fatto molti danni (alberi e rami caduti) che da questa mattina, unitamente alla Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco stiamo provvedendo a rimuovere”, ha scritto sulla sua pagina FB il Sindaco Giovagnorio.

“Gli incaricati del Piano neve sono operativi dall’inizio delle precipitazioni per garantire la viabilità sulle carreggiate, ma di fronte ai propri domicili lo spalamento è competenza dei residenti.

Per le interruzioni di energia elettrica nelle case private la competenza è del gestore e quindi bisogna chiamare il Numero Verde 803.500 (attivo tutti i giorni – h24). Per la pubblica illuminazione il gestore comunale sta intervenendo.

Evitare di parcheggiare le automobili e di passare sotto gli alberi perché si potrebbero verificare distaccamenti di grossi rami e cadute di tronchi.

La manutenzione e l’eventuale rimozione di piante o alberi nei giardini e nei terreni privati è competenza dei titolari che in caso di danni alla cosa pubblica saranno sanzionati.

Ribadisco che ancora oggi – domenica 3 gennaio – siamo in zona rossa ed è quindi vietato uscire di casa se non per motivi di salute, lavoro o estrema necessità e urgenza.

Ribadisco anche che dalle ore 22.00 alle ore 5.00 vige il coprifuoco su tutto il territorio nazionale!

Conosciamo gran parte delle criticità e stiamo cercando di intervenire a seconda delle priorità”.