TAGLIACOZZO.CONDANNATO PER VIOLENZA SESSUALE, ARRESTATO UN 52ENNE

I carabinieri del comando Compagnia hanno arrestato un 52enne, di nazionalità romena, domiciliato nel carseolano, responsabile di violenza sessuale nei confronti della ex moglie.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila, e l’uomo dovrà scontare la pena della reclusione a 3 anni e 4 mesi.

L’iter giudiziario si è concluso per l’imputato con la sentenza di colpevolezza per il reato di violenza sessuale nei confronti della ex consorte, i cui fatti risalgono ad alcuni anni fa.

Gli stessi carabinieri che hanno eseguito la misura restrittiva, all’epoca della vicenda, prestarono i primi soccorsi alla vittima, conducendo le indagini in base ai fatti denunciati. Le investigazioni, relazionate all’organo inquirente, portarono alla raccolta di elementi di prova univoci e convergenti a carico dell’arrestato, tanto da sostenere l’accusa nelle diverse sedi di giudizio penale di primo e secondo grado. Il processo si è concluso con la sentenza definitiva passata in giudicato.

Pertanto il 52enne, rintracciato presso il proprio domicilio, è stato prelevato dai militari e, dopo le formalità dell’arresto e del foto-segnalamento, è stato trasferito nell’istituto penitenziario di Vasto (CH) , dove sconterà la condanna.