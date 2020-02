TAGLIACOZZO. LASCIA LA MACCHINA PER ANDARE IN BANCA E LE RUBANO LA BORSA, EPISODIO ACCADUTO IN PIENO CENTRO

Un furto in pieno centro cittadino a Tagliacozzo, dove in via Duca Degli Abruzzi, una donna aveva lasciato l’auto per recarsi in banca. Un’operazione di pochi minuti, tanto che la donna ha lasciato l’auto aperta, pensando erroneamente, che trovandosi in una zona molto frequentata nessuno avrebbe pensato di approfittarne.

Così però non è stato, infatti qualcuno è entrato in azione rubando la borsa che era stata lasciata dentro il veicolo.

Ad accorgersi di quanto accaduto la proprietaria che ha subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno visionando i video delle telecamere esterne della banca per cercare di risalire all’autore del furto.