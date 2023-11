TAGLIACOZZO, GRANDE FOLLA IN PIAZZA A DIFESA DELL’OSPEDALE. IL COMITATO CIVICO SPONTANEO: ORA LA REGIONE CI ASCOLTI

Questa mattina a Tagliacozzo una grande folla di cittadini ha riempito Piazza Duca degli Abruzzi per partecipare alla manifestazione organizzata dal Comitato Civico Spontaneo con la fattiva e convinta collaborazione all’Amministrazione comunale.

Tutti gli interventi hanno chiesto, con diverse e dettagliate argomentazioni, a partire dal Sindaco Vincenzo Giovagnorio, di non cancellare l’Umberto I di Tagliacozzo dall’elenco dei presidi ospedalieri dell’Abruzzo ma di conservarlo nella sua attuale configurazione e specializzazione riabilitativa. Invece di declassarlo, si è chiesto di potenziarlo anche alla luce del contributo positivo che offre al bilancio sanitario regionale, grazie ai pazienti che arrivano da altre regioni.

Alla manifestazione, presieduta dal Prof. Domenico Amicucci in rappresentanza del Comitato Civico Spontaneo e organizzata senza alcuna bandiera di partito, sono stati invitati tutti i consiglieri regionali di maggioranza e opposizione eletti nella Provincia dell’Aquila, oltre a tutti i Sindaci Marsicani.

Il Comitato Civico di Tagliacozzo ringrazia per la loro presenza alla manifestazione i consiglieri regionali Giorgio Fedele, Pierpaolo Pietrucci e Amerigo Di Benedetto. Particolarmente apprezzata è stata la disponibilità del consigliere Fedele a votare qualsiasi emendamento, anche della maggioranza, con la sola condizione che sia finalizzato a conservare l’ospedale di Tagliacozzo nella sua attuale configurazione. Raccolta con piacere è stata anche la disponibilità dei consiglieri Pietrucci e Di Benedetto a sottoscrivere e condividere gli emendamenti già depositati dal loro collega Fedele. Il Comitato Civico Spontaneo fa, invece, i suoi migliori auguri di pronta guarigione al consigliere Simone Angelosante, che ha già depositato un emendamento a favore dell’ospedale di Tagliacozzo e che non ha potuto partecipare alla manifestazione di oggi in quanto influenzato. Importante è stata anche la volontà manifestata dal Senatore Michele Fina di portare il caso dell’ospedale di Tagliacozzo all’attenzione del Parlamento italiano per ottenere dal Ministro della salute informazioni in merito. A testimoniare l’importanza del presidio ospedaliero di Tagliacozzo per l’intero territorio marsicano c’è stata la partecipazione dei Sindaci di Aielli, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Castellafiume e Massa d’Albe e degli amministratori di Avezzano, Magliano dei Marsi, Luco dei Marsi, Carsoli, Pereto, Oricola, Cerchio, Capistrello, Cappadocia e Collarmele. A tutti loro e alle rappresentanza sindacali che si sono unite alla manifestazione, va il ringraziamento del Comitato Civico Spontaneo.

Di fronte a questa imponente manifestazione popolare, volta solo e soltanto a evitare il depotenziamento e la cancellazione di una importante struttura sanitaria pubblica, rischiano di risultare francamente offensive le dichiarazioni a caldo dell’Assessore Verì che ha parlato di “strumentalizzazione politica che si sta mettendo in atto da parte di alcune forze politiche di Tagliacozzo”. Ricordiamo che l’Assessore Verì non era presente all’audizione dei Sindaci in Commissione sanità, tra i quali c’era anche il Sindaco Vincenzo Giovagnorio. In quella sede avrebbe potuto spiegare le sue ragioni ma ha perso l’occasione per farlo, così come non è mai stata presente a Tagliacozzo, nonostante gli inviti pubblicamente rivolti a lei e al presidente Marsilio dallo stesso Comitato Civico Spontaneo che ha contribuito a realizzare la manifestazione di oggi.

I cittadini di Tagliacozzo e della Marsica tutta si augurano che l’Assessore Verì e il Presidente Marsilio possano ovviare alla mancanza di attenzione ed ascolto verso le popolazioni di Tagliacozzo e dei comuni limitrofi che fino ad oggi si è dovuto, purtroppo, rilevare. Le occasioni per aprire finalmente un dialogo sono imminenti: la seduta della Commissione sanità di martedì prossimo e la successiva seduta del Consiglio regionale nella quale ci auguriamo che la maggioranza politica in Regione Abruzzo voglia accogliere definitivamente le istanze dei cittadini e delle Istituzioni del territorio marsicano in merito alla salvezza dello storico presidio Ospedaliero Umberto I di Tagliacozzo.