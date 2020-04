TAGLIACOZZO. GRANDE SUCCESSO PER IL TALK ONLINE ‘DISTANTI, MA UNITI: UNO SPAZIO A TU PER TU CON GLI ARTISTI’ IDEATO DA MARCO SIMEONI

Sta riscuotendo grande successo l’iniziativa “Distanti, ma uniti: uno spazio a tu per tu con gli artisti” ideata dal giovane attore marsicano Marco Simeoni. Classe 1996, tagliacozzano doc, Simeoni appassionato di teatro, televisione e spettacolo, qualche giorno dopo l’inizio della quarantena, ha ideato un simpatico e coinvolgente talk sulle sue pagine facebook e instagram, chiacchierando e intervistando amabilmente con tanti protagonisti del mondo dello spettacolo.

Moltissimi finora, i personaggi che hanno risposto all’invito di essere intervistati online. Fra gli altri, l’attrice Giorgia Trasselli (la storica tata della sitcom ‘Casa Vianello’), il presentatore avezzanese Luca Di Nicola ex inviato di ‘Unomattina’, la cantante marsicana Luciana Martini protagonista di tante trasmissioni televisive, l’attore e cantante Attilio Fontana, vincitore dell’edizione 2013 del programma “Tale e quale show” condotto da Carlo Conti, l’inviata della trasmissione di Raiuno “Vita in Diretta” Rosanna Cacio, l’attore Alessandro Cosentini, protagonista della serie tv ‘Il Paradiso delle signore’ su Raiuno, gli attori Patrizia Pellegrino e Marco Falaguasta, la showgirl Alessia Fabiani, il conduttore televisivo Alessandro Greco, il leader della band Equipe 84 Tony Mione, l’attore e regista Pino Quartullo, gli attori Stefano Masciarelli, Claudio Insegno e Fabrizio Bracconeri, il cantante del duo ‘I Righeira’ Johnson Righeira e l’attrice di teatro ed ex concorrente del ‘Grande fratello’ Marianella Bargilli. Tono informale e cordiale, voce pacata e appeal familiare le caratteristiche di successo delle interviste di Marco Simeoni che, dopo aver conseguito il diploma all’Istituto tecnico per il turismo, ha frequentato l’accademia di teatro “Fondamenta” di Cinecittà a Roma. Ha fatto parte inoltre dello staff organizzativo del festival di Avezzano per 4 anni ed è il direttore artistico del concerto di Natale di Tagliacozzo “Musica di stelle”. Simeoni, che è stato anche aiuto regista di Pino Quartullo nello spettacolo teatrale “Canto d’infinito”, collabora con molti artisti e in varie produzioni, fra queste, anche il festival canoro ‘Roccaincanto’ organizzato dalla proloco di Rocca Di Mezzo.

“La mia iniziativa ‘Distanti, ma uniti – uno spazio a tu per tu con gli artisti’ è nata dall’idea di far conoscere meglio e più intimamente molti artisti che solitamente siamo abituati a vedere solo in Tv o al cinema e in teatro – dichiara entusiasta Marco Simeoni – il mio obiettivo infatti è semplicemente quello di donare qualche minuto di leggerezza e di compagnia a tutte le persone che, recluse causa pandemia, desiderano seguire le mie dirette instagram e facebook per sorridere e riflettere insieme”. Tutte le interviste fatte finora e quelle che il giovane Simeoni farà nelle prossime settimane, sono disponibili su Youtube e sulla pagina Facebook “Distantimauniti – uno spazio a tu per tu con gli artisti’.