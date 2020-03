TAGLIACOZZO. L’AZIENDA PIROTECNICA PAOLELLI RINASCE DOPO L’ESPLOSIONE DEL 2014

Tagliacozzo. Il 9 luglio 2014 un’esplosione distrusse l’azienda della famiglia Paolelli. Nell’incidente morirono tre persone, tra cui Valerio Paolelli figlio del titolare Sergio. Ieri, a distanza di quasi sei anni, c’è stata l’inaugurazione della nuova fabbrica di fuochi d’artificio. Era presente, oltre agli amici e collaboratori, anche il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio che attraverso i social ha espresso i migliori auguri alla famiglia Paolelli. Riportiamo il suo post su facebook:

“Oggi la Famiglia di Sergio Paolelli con Armando e Sabrina e tanti collaboratori e amici ha finalmente inaugurato la rinnovata fabbrica pirotecnica dove da generazioni, con grandi sacrifici ed oneroso prezzo di vite umane, portano avanti la splendida arte.

Sono passati quasi sei anni da quel terribile giorno del 9 luglio 2014 in cui, nello scoppio della “casamatta” aziendale, in località San Donato, persero la vita: Valerio Paolelli, figlio del titolare Sergio, Antonio Morsani e Antonello D’Ambrosio, ma ora si ritorna all’attività di sempre; si torna a produrre quell’arte che ha reso la Famiglia Paolelli tra le prime nel settore sul territorio nazionale e in Europa. È nel nome delle persone che non ci sono più a causa del pericolo che questo lavoro comporta che Armando, con papà Sergio e la sorella Sabrina riprendono, a partire da oggi, con maggior vigore e rinnovato entusiasmo a produrre gli splendidi fuochi d’artificio e le entusiasmanti batterie che allietano e stupiscono nelle nostre feste. A loro va il mio plauso e la mia ammirazione. Non è stato un percorso facile quello degli iter burocratici posti in essere e quello della ricostruzione, ma con grandi sforzi e un rilevante investimento ora la PIROTECNICA PAOLELLI è rinata più bella e sicura! Che Santa Barbara vi protegga sempre e benefica il vostro affascinante lavoro”!